Von der Leyen defende criação do certificado de vacinação contra a covid- 19

Ursula Von der Leyen considera que a viagem que vai fazer amanhã a Portugal é essencial, mesmo quando Portugal entra em situação de confinamento.Diz ainda que deve ser criado um certificado de vacinação contra a Covid- 19 e destacada o pilar social como prioridade da Presidência Portuguesa da União Europeia.Em tempos de pandemia, e quando se quer começar a recuperar com a ajuda das vacinas, a Presidente da Comissão Europeia considera que é essencial que exista um certificado de vacinação. A proposta foi apresentada pela Grécia e Ursula Von der Leyen concorda, mas diz que é preciso definir em que circunstâncias será exigido.", sublinhou.", refere Von der Leyen.



A presidente da Comissão Europeia diz ainda que as vacinas são uma marca da união dos 27.



"De facto, estamos nisto juntos e é muito importante que estejamos a 27, como União Europeia, a negociar os contratos porque agora já temos duas vacinas com autorização no mercado - a bioNtech e a Moderna - e até ao fim desta semana os primeiros dez milhões de doses terão sido distribuídos. E também há boas notícias: Astrazeneca também já pediu uma autorização de comercialização e esperamos que seja concedida até ao fim do mês".



"Por isso, conseguimos por rapidamente em prática, de forma geral, um programa de vacinação mas temos agora que trabalhar muito de perto com os estados membros para garantir que há um acelerar do processo de vacinação em cada país porque esta é melhor forma de combater esta pandemia e erradicar o vírus".





A situação está agora muito complicada na Europa e Ursula Von der Leyen pede vigilância.



"O que a situação epidemiológica nos mostra, na Europa e em Portugal, é que a situação é muito séria em toda a Europa porque o que vemos agora é um pico de infeções depois das férias de Natal e o possível impacto de novas variantes. Temos que ser vigilantes, supervisionar a situação e ser muito disciplinados. Sei que o governo português está a seguir a situação muito de perto para reduzir o impacto do vírus".





A viagem da presidente da Comissão a Portugal, acompanhada de oito comissários, acontece quando Portugal entra num segundo confinamento. O primeiro- ministro pediu aos portugueses para saírem de casa só para o estritamente necessário. Será que esta viagem o é? Ursula von der Leyen considera que sim.



"No que se refere à nossa viagem a Lisboa, ela é essencial", afirmou.



"É de enorme importância, e chegaremos apenas com um pequeno grupo, mas considero que é muito importante que comecemos esta Presidência Portuguesa com um diálogo muito próximo com a Comissão. Tomaremos todas as precauções e medidas necessárias para evitar infeções mas temos que dar seguimento às negociações e discussões que são tão importantes para o colégio, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu".





A presidente da Comissão Europeia quer trabalhar de perto com a Presidência portuguesa e destaca o pilar social como prioridade nos próximos seis meses.



"Aprecio muito que a Presidência Portuguesa tenha deixado claro que o pilar social é muito importante. Porque as pessoas perguntam se a União Europeia faz de facto uma diferença positiva nas suas vidas", diz aquela responsável.



E acrescentou: "Por isso, é muito importante que a Presidência Portuguesa tenha destacado a cimeira social, em Maio, que aguardamos ansiosamente. Porque só se tivermos sucesso ao fazer a diferença na vida das pessoas, despois desta pandemia e quando sofreram tanto com este vírus, é que o fundo de recuperação terá sucesso".



Nesta presidência portuguesa vai ser ainda necessário pôr em prática o Fundo de recuperação. Mas ainda é preciso que alguns estados membros ratifiquem certas condições nos parlamentos nacionais e apresentem os planos de recuperação para serem avaliados pela Comissão.



O Next Generation EU, ou seja, plano de recuperação de 750 mil milhões de euros é muito importante.



"Temos estado em contactos próximos com os Estados membros para formatar os planos de recuperação nacionais que devem estar centrados na recuperação da economia, mas também na modernização. Temos já 13 Estados membros que apresentaram os seus projetos de planos de recuperação à Comissão".



"Portugal foi um dos primeiros a apresentar um projeto e estamos ansiosos por chegar à versão final", disse Von der Leyen.



Vão ser seis meses complexos, mas a Comissão quer trabalhar de perto com a Presidência portuguesa da União Europeia para poder começar a recuperar a Europa.



Por causa da situação pandémica na Europa, a habitual visita do colégio de comissários ao país que exerce a Presidência rotativa da União Europeia será apenas de um dia, ao contrário dos dois habituais, e contará apenas com a presença da presidente e de seis comissários.