Ursula von der Leyen quer também que as empresas estejam preparadas para as oportunidades de negócio que vão nascer no caminho para a neutralidade carbónica, como nos relata a jornalista Andrea Neves.Ursula von der Leyen também saudou os resultados que os 27 conseguiram alcançar no que se refere à anergia.

A presidente reforçou que a União se libertou da dependência de Moscovo em menos de um ano.