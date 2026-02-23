Von der Leyen e Costa em Kiev para assinalar os quatro anos de guerra

De acordo com os serviços da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e António Costa estarão esta terça-feira na Ucrânia para marcar os quatro anos da agressão russa.





Bruxelas refere-se à invasão da Ucrânia como um guerra que Moscovo insiste em manter apesar “dos escassos ganhos territoriais e das enormes baixas e perdas”.



“[Apesar] dos escassos ganhos territoriais e das enormes baixas e perdas, a Rússia continua a travar a sua guerra ilegal e não provocada, causando sofrimento à população civil inocente”, pode ler-se no documento enviado pela comissão às redações.



A União Europeia aproveita para deixar um claro apoio ao esforço de guerra dos ucranianos para susterem os avanços russos: “Mais do que nunca, a Europa está ao lado da Ucrânia. Esta visita também evidencia o nosso amplo apoio ao nosso corajoso parceiro e vizinho”.





Amanhã, terça-feira, “a presidente Ursula von der Leyen e o presidente António Costa participarão na cerimónia oficial que assinala os quatro anos de guerra, visitando depois instalações com infraestruturas energéticas danificadas por mísseis russos”, assinala a agenda europeia, indicando que está ainda prevista uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.





“Ambos os dirigentes europeus participarão também numa reunião da Coligação dos Voluntários que terá lugar em Kiev. A reunião reafirma o empenho dos 35 países participantes em apoiar a Ucrânia com vista a uma paz duradoura e sólida, garantindo a segurança da Ucrânia e da Europa”, acrescenta a agenda.

