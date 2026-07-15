Von der Leyen em Kiev para apoiar indústria de defesa ucraniana

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai anunciar em Kiev esta quarta-feira novas iniciativas relacionadas com a indústria de defesa do país.



"Acabo de chegar a Kiev para a minha décima primeira visita à Ucrânia em tempo de guerra. É um momento especial. A Ucrânia ganhou um impulso militar significativo. A maré está a mudar", afirmou Von der Leyen numa mensagem publicada nas redes sociais após a chegada à capital ucraniana.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Ursula von der Leyen acrescentou que as novas iniciativas relativas ao setor da defesa vão permitir produzir mais quantidade de equipamento de forma mais rápida, acrescentando que também vai abordar o processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu.

A visita a Kiev ocorre um dia depois de a União Europeia ter aberto um segundo grupo de capítulos de negociação com a Ucrânia - concretamente o Capítulo 6, que trata da política externa -, apenas um mês após o início das negociações formais de adesão.



Esta quarta-feira, um novo ataque russo matou três pessoas em Odessa, no sul da Ucrânia, com Moscovo a reivindicar ataques contra portos nessa região.



"Sabemos que três pessoas foram mortas na sequência do ataque inimigo", afirmou o chefe da administração militar na plataforma Telegram, acrescentando que três pessoas foram hospitalizadas e alguns edifícios ficaram danificados.



Pouco antes, a Força Aérea ucraniana tinha alertado que havia mísseis a dirigir-se para Odessa.



c/ Lusa