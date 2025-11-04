Von der Leyen justifica ausência em cimeira na Colômbia com agenda europeia e baixa participação de líderes

"Numa altura de desafios e divisões geopolíticas, a próxima cimeira confirma a importância e o impulso das relações UE-CELAC. À luz da atual agenda política europeia e da baixa participação de outros chefes de Estado e de Governo, a presidente [Ursula] Von der Leyen não participará", disse à agência Lusa a porta-voz da líder do executivo comunitário, Paula Pinho.

De acordo com a porta-voz, Von der Leyen continua ainda assim "totalmente empenhada no reforço das relações UE-CELAC", esperando que isso aconteça na cimeira em que será substituída pela chefe da diplomacia comunitária, Kaja Kallas, que estará acompanhada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, num contexto de tensões diplomáticas entre Colômbia e Estados Unidos.