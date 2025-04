Von der Leyen promete apoio da UE para repor eletricidade

"Conversei com Pedro Sánchez sobre o corte de energia na Península Ibérica. Reafirmei-lhe o apoio da Comissão Europeia na monitorização da situação com as autoridades nacionais e europeias, e com o nosso Grupo de Coordenação da Eletricidade", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

Ursula von der Leyen anunciou que a Comissão Europeia vai "coordenar esforços e partilhar informações para ajudar a restaurar a rede elétrica".