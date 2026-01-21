Von der Leyen promete investimento na segurança do Ártico perante poder bruto

"A Europa prefere o diálogo e as soluções, mas está plenamente preparada para agir, se necessário, com unidade, urgência e determinação. Mas, para além disso, precisamos da nossa própria abordagem estratégica e é por isso que estamos a trabalhar num pacote de apoio à segurança no Ártico", com "um forte aumento do investimento europeu na Gronelândia, em particular para apoiar ainda mais a economia local e as infraestruturas", disse a líder do executivo comunitário, num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.Isso passa, desde logo, por "duplicar o apoio financeiro" da UE, no âmbito do próximo orçamento comunitário, acrescentou Von der Leyen, defendendo porém que a União tem de "fazer mais e fazê-lo mais rapidamente".Face às ameaças norte-americanas relativas à Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, Ursula von der Leyen falou num "mundo definido pelo poder bruto, seja ele económico ou militar, tecnológico ou geopolítico", com o qual a UE "tem de lidar".Apesar de vincar que a UE "concorda com os amigos norte-americanos quanto à necessidade de garantir a segurança da região do Ártico", a responsável considerou que as tarifas adicionais propostas pelos Estados Unidos face à ocupação norte-americana da Gronelândia "são simplesmente erradas"."Se entrarmos agora numa perigosa espiral descendente entre aliados, isso apenas encorajará os mesmos adversários que ambos estamos tão empenhados em manter fora do nosso espaço estratégico", salientou.Reconhecendo as potencialidades do território autónomo da Dinamarca em termos de matérias-primas críticas e de rotas marítimas globais emergente, a líder do executivo comunitário avisou: "Acima de tudo, a Gronelândia é a casa de um povo livre e soberano, é uma nação com soberania própria e com direito à integridade territorial e o futuro da Gronelândia cabe apenas aos gronelandeses decidir".