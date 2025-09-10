Von der Leyen quer pôr a Europa a lutar por um lugar no mundo

No primeiro discurso sobre o Estado da União do segundo mandato, a presidente da Comissão Europeia quer que este seja o momento de independência da UE.



ter o poder e a liberdade para determinar o nosso destino e nós conseguimos fazê-lo”. “É sobree nós conseguimos fazê-lo”.





Ursula Von der Leyen acrescenta que será incluindo “um instrumento” dedicado à reconstrução da Faixa de Gaza.

No discurso em Estrasburgo, a responsável da Comissão Europeia defendeu também que a União Europeia deve encontrar uma nova forma de financiar a defesa da Ucrânia contra a Rússia.





"Esta é a guerra da Rússia. E é a Rússia que deve pagar. É por isso que precisamos de trabalhar urgentemente numa nova solução para financiar o esforço de guerra da Ucrânia com base nos ativos russos imobilizados", sublinhou Von der Leyen.



saldos de caixa associados aos ativos russos congelados na Europa. A estratégia vai passar por utilizar osna Europa.





"Com os saldos de caixa associados a estes ativos russos podemos fornecer à Ucrânia um Empréstimo de Reparação. Os ativos em si não vão ser afetados. E o risco terá de ser assumido coletivamente", afirmou no Parlamento Europeu.





Von der Leyen não deu mais detalhes sobre como poderá ser delineado este “empréstimo de reparação”. No entanto, assegurou que a Ucrânia só vai pagar o empréstimo quando a Rússia pagar as reparações de guerra.



A presidente da Comissão não referiu os valores que podem vir a ser envolvidos neste “empréstimo de reparação”.

Num momento em que enfrentade vários quadrantes políticos por causa da, ae o, Ursula Von der Leyen defende que a Europa tem de lutar pelo seu lugar no mundo.A presidente da Comissão Europeia revela ade criar um

Ursula Von der Leyen anunciou uma cimeira para fazer regressar as crianças raptadas pela Rússia na Ucrânia, para além do 19º pacote de sanções a Moscovo.

A presidente da Comissão Europeia vai também propor ao Conselho Europeu, na reunião de outubro, a criação de um Semestre Europeu da Defesa para monitorizar até 2030 os projetos realizados nesta área.