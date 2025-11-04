Von der Leyen substituída por chefe da diplomacia da UE em cimeira com países da CELAC

Fontes europeias hoje ouvidas pela Lusa em Bruxelas confirmaram que a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, não se deslocará a Santa Marta, nos dias 09 e 10 de novembro, para participar na cimeira UE-CELAC, sendo substituída pela Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.

A chefe da diplomacia comunitária será acompanhada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, que vai cumprir a responsabilidade de representação externa da UE, apesar das "crescentes tensões geopolíticas e divisões globais", como entre a Colômbia e os Estados Unidos, indicou por sua vez a porta-voz do antigo primeiro-ministro português à Lusa.