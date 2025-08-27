Voo bem-sucedido da SpaceX reacende esperanças de voos tripulados para a Lua e Marte

Após o lançamento do foguetão, o propulsor Super Heavy e a Starship, esta última que dá nome a todo o sistema — separaram-se.



A reentrada supersónica da Starship na atmosfera terrestre sobre o Oceano Índico, aproximadamente uma hora após o início da missão, colocou à prova uma variedade de placas de proteção térmica hexagonais, enquanto a empresa espacial do bilionário Elon Musk tenta criar uma proteção externa que exija pouca ou nenhuma renovação após cada utilização.

Três testes tinham terminado em explosões

"Milhares de desafios técnicos"

"O sucesso do voo 10 abre caminho para o Sistema de Aterragem Humana da Nave Espacial, que levará os astronautas americanos de volta à Lua na Artemis III”, escreveu o administrador interino da NASA, Sean Duffy, na rede social X.



Ainda há uma longa lista de tarefas a desenvolver para o foguetão de próxima geração da SpaceX antes de poder levar os humanos para o espaço profundo, incluindo novas demonstrações de reabastecimento no espaço e uma aterragem segura no terreno lunar acidentado.

Voos mais rápidos

A SpaceX promete ainda aos seus clientes, utilizando uma versão modificada da Starship, poder viajar "para qualquer parte do mundo, numa hora ou menos".







Desenvolvido para ir à Lua e a Marte, o foguetão Starship da SpaceX, empresa do multimilionário Elon Musk, tinha sofrido várias tentativas falhadas por explosões, que lançaram dúvidas sobre a capacidade da empresa para conduzir missões interplanetárias com sucesso.Cruzando no espaço com cerca de 30 minutos de voo, o sistema de implantação de satélites da Starship, semelhante ao, distribui pela primeira vez oito satélites Starlink fictícios, uma demonstração fundamental de um foguetão que representa o futuro do negócio dominante de lançamentos da SpaceX.Muito depende do sucesso do foguetão.Musk vê a Starship, concebida para ser totalmente reutilizável, como essencial para atingir o seu objetivo de transportar humanos para Marte de forma rotineira.As naves espaciais que regressam à Terra requerem historicamente novas placas de proteção térmica ou reparações após cada missão, devido à erosão destrutiva e brutal que ocorre devido à fricção atmosférica a alta velocidade.No voo de terça-feira, o propulsor SuperHeavy de 70 metros de altura da Starship, que normalmente regressa para aterrar nos braços de retenção gigantes em forma de paus da sua torre de lançamento, apontou às águas do Golfo do México depois de lançar a Starship para o espaço.Na sua rede social X, Elon Musk elogiou o "excelente trabalho da equipa da SpaceX".O voo de teste demonstrou o progresso há muito esperado na campanha de desenvolvimento de testes até à falha da SpaceX, após três falhas anteriores terem ocorrido muito antes, em voo e numa plataforma de testes no Texas.O lançamento de terça-feira foi realizado após adiamentos no domingo e na segunda-feira causados por um problema técnico e, posteriormente, por um risco climático.Esta série de contratempos semeou dúvidas sobre o progresso da Starship, enquanto Elon Musk continua a apontar para os primeiros lançamentos para Marte já em 2026.O voo de terça-feira deveria ter dissipado estas preocupações, uma vez que a empresa pertencente ao homem mais rico do mundo atingiu os seus objetivos com sucesso desta vez.Mas antes de realizar voos tripulados ou de alcançar o satélite natural da Terra e o Planeta Vermelho,na segunda-feira, a partir da sua base espacial no Texas, expressando a sua "confiança"."Existem milhares de desafios de engenharia restantes, tanto para a nave como para o propulsor, mas talvez o maior deles seja a proteção térmica orbital reutilizável"., num complexo industrial de foguetões amplo e em rápido crescimento. A área foi transformada em município em maio pelos eleitores locais, muitos deles funcionários da SpaceX.O negócio de internet por satélite Starlink da SpaceX, uma importante fonte de receitas da empresa, está ligado ao sucesso da Starship.Musk pretende utilizar a Starship para lançar lotes maiores de satélites Starlink, que até agora foram implantados pelo foguetão Falcon 9 da SpaceX, para o espaço.A empresa de Elon Musk está a apostar na estratégia arriscada de lançar múltiplos protótipos para corrigir gradualmente os problemas encontrados durante o voo. Este é um mantra que até agora o tornou bem-sucedido, com o fundador da SpaceX a ter conseguido revolucionar o setor espacial em tempo recorde com a produção em massa de foguetões reutilizáveis.