Voos afetados em série. Incêndio obriga ao fecho do Aeroporto de Heathrow

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025

Classificado entre os cinco maiores aeroportos do mundo, Heathrow serve 80 países e efetua 1.300 descolagens e aterragens por dia. É utilizado diariamente por cerca de 230 mil passageiros.

Segundo o resumo de tráfego aéreo do grupo, 5,7 milhões de passageiros viajaram por Heathrow no mês passado, tornando-o o fevereiro mais movimentado de que há registo. O número de passageiros ascendeu a 84,1 milhões de março de 2024 a fevereiro de 2025.

679 flights are scheduled to land and 678 flights are scheduled to take off from Heathrow today. pic.twitter.com/Vgzh4XJlCV — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025

A companhia ferroviária britânica National Rail cancelou todos os comboios de e para o aeroporto.

We are aware of the situation at @HeathrowAirport today and are supporting where required.



Flights from London Gatwick are operating as normal today. pic.twitter.com/cAMbTBQj04 — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) March 21, 2025

Falha de energia afetou mais de 16.300 habitações

The fire in #Hayes is now under control, but we will remain on scene throughout the day.



Our fire investigators will begin their investigation & we will continue working closely with our partners to minimise disruption and support the community https://t.co/IrOHNJTpqp pic.twitter.com/AnRe5whtfE — London Fire Brigade (@LondonFire) March 21, 2025

O vice-comissário Pat Goulbourne explicou que o incêndio "causou uma falha de energia que afetou um grande número de casas e empresas locais" e que estão a "trabalhar em estreita colaboração com parceiros para minimizar os incómodos". A elétrica Scottish and Southern Electricity Networks revelou que a falha de energia afetou mais de 16.300 casas.





Segundo a imprensa local, a polícia retirou 29 pessoas de habitações situadas junto à subestação e, como medida de precaução, estabeleceu um perímetro de segurança de 200 metros, resultando na retirada de mais 150 pessoas.





, na zona oeste de Londres, que serve o aeroporto, afirmaram esta sexta-feira os bombeiros.. Para garantir a segurança dos nossos passageiros e colegas,”, revelou o operador do aeroporto, Heathrow Airport Holdings.O grupo declarou ainda esperar “graves perturbações (no tráfego) durante os próximos dias”.Num comunicado divulgado nas redes sociais, a Heathrow Airport Holdings recomendou que os passageiros não se desloquem para o aeroporto e aconselhou-os a contactarem a companhia aérea para obterem mais informações.", admitiu a operadora.No entanto, oe corre o risco de ser ultrapassado pelos rivais europeus. As suas duas pistas comparam-se às quatro do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e do aeroporto de Frankfurt, e às seis do Schiphol, em Amesterdão. Flightradar24 , que permite acompanhar em tempo real o tráfego aéreo, avançou na rede social X que mais de mil voos vão ser afetados com o encerramento do aeroporto de Heathrow.”., que tinha 341 voos programados para aterrar em Heathrow esta sexta-feira, revelou que o encerramento vai ter um “impacto significativo” na companhia aérea.“Esta situação terá claramente um impacto significativo na nossa operação e nos nossos clientes, e estamos a trabalhar o mais rapidamente possível para os informar sobre as suas opções de viagem nas próximas 24 horas”, afirmou.Segundo a companhia aérea australiana, dois voos dacom destino ao aeroporto de Londres - um direto de Perth (Austrália) e outro de Singapura - tiveram de ser desviados para Paris Charles de Gaulle.Os voos interrompidos incluem também um voo daproveniente de Nova Iorque, que aterrará em Shannon (Irlanda), segundo o FlightRadar24.Sete voos da United Airlines tiveram de regressar ao aeroporto de partida ou ser desviados para outros destinos, segundo a transportadora americana, cujos voos de sexta-feira para Heathrow foram cancelados.Um voo da, que deveria descolar com destino a Incheon (Coreia do Sul), sofreu um atraso de 22 horas.Noventa companhias aéreas fizeram de Heathrow a sua base, incluindo a British Airways, a Virgin Atlantic e a Lufthansa.Tendo atingido o limite da sua capacidade, obteve em janeiro a luz verde do governo britânico para a construção de uma terceira pista, após anos de apelos dos habitantes locais. Esta deverá estar concluída em 2035.Entre os cerca de 200 destinos que serve, Dublin, Los Angeles, Madrid e Nova Iorque são os mais populares.“Estamos a dar apoio, aceitando voos desviados sempre que necessário”, declarou um porta-voz do aeroporto. Sete voos já tinham sido desviados para Gatwick pouco antes das 07h00 GMT.Além do aeroporto, “um, que foi registado às 23h23 de quinta-feira ([mesma hora de Lisboa], segundo o porta-voz dos bombeiros, Pat Goulbourne.Ao início da manhã, o, acrescentando que os serviços de emergência “permanecerão no local durante todo o dia”.”, declarou o porta-voz dos bombeiros, em comunicado.Devido à quantidade de fumo, os moradores foram aconselhados a manter as janelas e portas fechadas."Este é um incidente altamente visível e significativo, e os nossos bombeiros estão a trabalhar incansavelmente em condições desafiantes para controlar o incêndio o mais rapidamente possível", tinha afirmado Goulbourne, antes de salientar que a causa do incêndio ainda é desconhecida.