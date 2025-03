Voos cancelados na Indonésia após nova erupção

A erupção do Monte Lewotobi Laki-Laki, com 1.703 metros de altura, ocorreu na noite de quinta-feira e durou mais de 11 minutos, com uma coluna de cinzas a elevar-se a cerca de oito quilómetros acima do cume, informou a Agência de Vulcanologia da Indonésia.

A agência elevou o alerta ao nível mais elevado, numa escala de quatro.

"Sete voos internacionais foram cancelados, incluindo seis voos da Jetstar para a Austrália e um voo da Air Asia para Kuala Lumpur", disse o porta-voz do Aeroporto Internacional Bali Ngurah Rai, Andadina Dyah, em comunicado.

Vários outros voos domésticos e internacionais, incluindo para a Tailândia, Singapura e Austrália, sofreram atrasos, acrescentou.

A ilha das Flores, de onde partem muitas excursões, principalmente para o Parque Nacional de Komodo, situa-se a aproximadamente 800 quilómetros a leste de Bali.

O aeroporto local de Maumere, o mais próximo do vulcão, não foi afetado pelas cinzas, segundo o Ministério dos Transportes.

A erupção começou quinta-feira (14h56 em Lisboa). Não foram relatados danos até ao momento nas aldeias próximas, mas as autoridades alertaram os residentes para o risco de fluxos de lama vulcânica devido às fortes chuvas.

As autoridades impuseram uma zona de exclusão de sete a oito quilómetros em redor do vulcão.