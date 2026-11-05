Voos europeus voltam a ser alvo de ameaças de bomba

O gabinete do primeiro-ministro francês confirmou, segundo o jornal Liberation, que a aeronave pousou em segurança e que todas as 157 pessoas a bordo foram resgatadas ilesas. Especialistas em desativação de bombas estão a investigar a possibilidade de haver algum dispositivo suspeito a bordo.







"Um avião A320 que voava de Dublin para Roma acaba de ser desviado para a base aérea de Évreux após uma ameaça de bomba. A situação está a ser monitorizada em tempo real pelo gabinete do primeiro-ministro, conforme os procedimentos", anunciou o gabinete do primeiro-ministro Sébastien Lecornu esta quinta-feira de manhã.







Segundo o site Flightradar, a aeronave pertencia à companhia aérea irlandesa Aer Lingus e desviou o voo sobre Paris antes de virar para leste e sobrevoar o aeroporto de Chartres diversas vezes.



Em seguida, iniciou a aproximação para Évreux (Eure) e pousou por volta das 10h00.



"Os 151 passageiros e 6 tripulantes foram retirados em segurança e equipas de desativação de bombas estão no local", afirmou o gabinete do primeiro-ministro.





Também esta quinta-feira de manhã, a imprensa búlgara noticiou três aterragens de emergência de aeronaves no país, também devido a ameaças de bomba. E um avião proveniente da Polónia aterrou no Aeroporto de Bruxelas pelo mesmo motivo, segundo o jornal belga Le Soir.



As autoridades italianas anunciaram ainda o desvio de um voo da Finnair de Helsínquia para Roma. A veracidade destas ameaças permanece desconhecida.







Já na terça-feira, cerca de dez voos comerciais na Europa foram alvo de ameaças de bomba que, segundo as autoridades dos países envolvidos, revelaram-se falsas.



Esta manhã, as autoridades francesas não forneceram mais detalhes sobre se este incidente estaria relacionado a essa série de ocorrências.

