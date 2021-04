Vox. Extrema-direita espanhola e as ameaças de morte a Pablo Iglésias

Em Espanha, em plena campanha para a presidência da Comunidade de Madrid, Pablo Iglesias, ex-vice-presidente do Governo e candidato do Podemos, abandonou um debate com a extrema-direita. Em causa uma carta com ameaças de morte e quatro balas que Iglesias recebeu, assim como o ministro do Interior e a secretaria-geral da Guardia Civil. O VOX pôs em causa a veracidade das ameaças e recusou retratar-se.