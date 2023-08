Voz Indígena. Austrália vai realizar referendo histórico

“Poderemos ouvir diretamente das comunidades aborígenes e ilhéus do estreito de Torres sobre os desafios que enfrentam na saúde e na educação, no emprego e na habitação”, disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, ao anunciar a data do referendo e dando aos dois lados da questão pouco mais de seis semanas de campanha.





, organismo que representa os primeiros povos da Austrália.

Se for aprovado, o referendo vai reconhecer os direitos dos aborígenes e dos habitantes dos ilhéus do Estreito de Torres na Constituição e será criado um organismo permanente para os aconselhar sobre as leis.

Anthony Albanese admitiu que a criação deste órgão consultivo “não levará a soluções imediatas para todos os problemas", mas que vai ajudar "a traçar o caminho para uma Nação reconciliada”.o país para melhor, defendeu o primeiro-ministro num comício em Adelaide.Anthony Albanese apelidou a votação como “uma oportunidade única numa geração”.

"Votar 'Não' não leva a lugar algum. Significa que nada muda. Votar 'Não' fecha a porta a esta oportunidade de avançar", acrescentou.



“Não fechem a porta a uma ideia que veio dos próprios aborígenes e ilhéus do estreito de Torres, e não fechem a porta à próxima geração de indígenas australianos”, pediu Anthony Albanese. Os aborígenes, que representam 3,8 por cento dos mais de 25 milhões de habitantes da Austrália, vivem na ilha há pelo menos 60 mil anos. Têm sido vítimas constantes de maus tratos desde a colonização, despojados das suas terras e discriminados sistematicamente pelas instituições, organizações e sociedade em geral.



Para o primeiro-ministro,e “a certidão de nascimento da nossa Nação deve reconhecer este facto e orgulhar-se dele”.Segundo estudos de opinião, mais de 80 por cento da população aborígene e das ilhas do estreito de Torres pretende votar a favor da criação da Voz Indígena.

As sondagens indicavam que cerca de três quartos dos australianos apoiavam um Voz Indígena consagrada na Constituição. Um número que tem vindo a diminuir com a aproximação da data do referendo.

Se for aprovado, o órgão fará parte de um novo capítulo de três pontos a ser incluído na Constituição da Austrália, datada de 1901, intitulado “Reconciliação com os Povos Aborígenes e os ilhéus do Estreito de Torres”.



Para que o referendo seja bem-sucedido, é necessário que a maioria dos australianos vote “Sim”. E é também imprescindível um apoio maioritário de, pelo menos, quatros dos seis Estados australianos.

e os defensores desta declaração afirmam que a Voz Indígena é um passo importante para a reconciliação.A proposta sugere que o órgão consultivo poderá ter 24 membros - composto por representantes de cada Estado e território, das Ilhas do Estreito de Torres e das comunidades aborígenes remotas.A Austrália realizou um referendo pela última vez em 1999, quando optou por não se torar uma República. Apenas oito dos 44 referendos realizados no país foram bem-sucedidos – o mais recente em 1977. Nenhum foi aprovado sem apoio bipartidário.

O que dizem os opositores?





O líder da oposição, Peter Dutton, que se opõe à Voz Indígena, diz que não há pormenores suficientes por detrás da proposta e afirma, de forma controversa, que esta poderá dividir os australianos em termos raciais.

Por sua vez, os opositores acusaram a campanha do “Sim” de elitismo e de ignorar as preocupações válidas dos australianos comuns.

Os defensores da saúde mental alertaram para o facto de a intensidade e o tom do debate estarem a afetar os povos indígenas.

Outros opositores argumentam que os povos indígenas já estão representados de forma justa no parlamento.Outros críticos afirmam que poderia atuar como uma terceira câmara do Parlamento e potencialmente vetar legislação, uma possibilidade excluída pelo Governo.. Há quem diga que a prioridade deveria ser um tratado com os povos indígenas - um acordo negociado e juridicamente vinculativo.Muitos indígenas australianos sublinham que nunca cederam a sua soberania ou a sua terra. Há receios de que o facto de serem reconhecidos na Constituição possa equivaler a isso.Outros argumentam que se trata apenas de um gesto simbólico e que o dinheiro poderia ser gasto em soluções imediatas.

O que se defende?

Os, afirma a Declaração de Uluru.

Os problemas incluem uma esperança de vida mais curta do que a dos australianos não indígenas, resultados de saúde e educação desproporcionadamente mais fracos e taxas de detenção mais elevadas.

A declaração apela igualmente à criação de uma comissão Makarrata - um organismo que supervisionará o processo de elaboração de tratados e de apuramento da verdade sobre a história dos indígenas australianos.Muitos argumentam que isto se deve frequentemente ao facto de não se consultar devidamente os povos indígenas sobre as soluções.

"Os não indígenas [estão] a tomar decisões sobre comunidades que nunca visitaram e sobre pessoas que não conhecem", escreveu a Megan Davis, signatária da Declaração de Uluru.





c/Agências