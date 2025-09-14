Vuelta. Protestos travam consagração em Madrid
EPA
Manifestantes pró-Palestina pararam definitivamente a 80.ª Volta a Espanha, impediram que a última etapa da 80.ª Volta a Espanha chegasse ao fim e que o campeão Jonas Vingegaard e o seu ‘vice’, o ciclista português João Almeida, fossem consagrados no pódio final.
A última imagem que se viu do campeão Vingegaard nesta Vuelta foi a do camisola vermelha a entrar no carro da sua Visma-Lease a Bike, com o pelotão a desmobilizar por completo e a ficar privado da festa de consagração “por motivos de segurança”, como confirmou a organização tardiamente numa publicação nas redes sociais.
Antes de o pelotão entrar em Madrid e de a corrida ter sido definitivamente parada pelos manifestantes, houve tempo para as ‘fotos de família’, com a Visma-Lease a Bike a perfilar-se para eternizar a vitória do seu líder, com o seu equipamento comemorativo em tons de preto e vermelho, nos primeiros quilómetros dos 103,6 desde Alalpardo.
A formação neerlandesa celebrou o quinto triunfo nas últimas cinco edições da prova espanhola – Primoz Roglic ganhou entre 2019 e 2021 e Sepp Kuss em 2023 -, enquanto Vingegaard se tornou no 14.º corredor da história a vencer a Vuelta e o Tour (2022 e 2023).
A Visma-Lease a Bike garantiu o segundo triunfo numa ‘grande’ esta temporada, após ter vencido o Giro com Simon Yates, e derrotou novamente a UAE Emirates, que conquistou ‘apenas’ o Tour com Tadej Pogacar.
A formação de João Almeida teve como ‘ténue’ consolação o triunfo por equipas, numa edição em que ganhou sete etapas, uma das quais com o português, o mais forte no alto do Angliru.
Ao pódio desta 80.ª edição teriam também subido Jay Vine (UAE Emirates), ‘rei’ da montanha pelo segundo ano consecutivo, Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), o melhor jovem, e Mads Pedersen, o dinamarquês que juntou a camisola dos pontos da Vuelta (que já tinha conquistado na sua única participação anterior, em 2022) à do Giro2025.
A Lidl-Trek venceu, assim, a camisola dos pontos nas três grandes Voltas esta temporada, já que também levou para casa a do Tour, com Jonathan Milan.
Nesta conturbada Vuelta, que ‘obrigará’ pelo menos a União Ciclista Internacional a refletir, Ivo Oliveira (UAE Emirates) concluiu a sua terceira ‘grande’, terminando na 109.ª posição da geral, a 03:31.41 horas de Vingegaard.
(Com Lusa)