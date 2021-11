Vulcão de La Palma abre novo foco emissor e intensifica-se atividade sísmica

Mais duas crateras secundárias abriram-se este domingo de madrugada no lado noroeste do cone do vulcão Cumbre Vieja, com emissão de fluxos e fragmentos, quando a sismicidade associada ao processo eruptivo se intensificou nas últimas horas.