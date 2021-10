Vulcão Etna entra novamente em erupção e provoca chuva de cinzas

Os agricultores da região alertam para os prejuízos e pedem uma intervenção urgente do Governo



As autoridades revelam que as últimas erupções na cratera sudeste fizeram aumentar a altitude do Etna em 33 metros. O cume está agora a 3 mil 357 metros acima do nível do mar.