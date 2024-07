Foto: Etna Walk/Giuseppe Di Stefano - Reuters

Várias ruas do centro da Catânia estão cobertas pelas cinzas lançadas pelo vulcão.



As autoridades locais apelam à população para que permaneça em ambientes fechados e use máscaras na rua.



O Etna está localizado na costa leste da Sicília. Tem mais de 3.300 metros de altura. As autoridades italianas emitiram ainda um alerta vermelho para outro vulcão, o Stromboli. Fica no norte da Sicília.