Vulcão indonésio Merapi, um dos mais ativos do mundo, entra em erupção

As autoridades locais já emitiram vários alertas, embora não tenha havido, ainda, necessidade de evacuar populações, tal como adiantou num comunicado o Centro para a Investigação e Controlo de Desastre Geológicos (BPPTKG, na sigla indonésia).

No comunicado, o Centro alerta a população das localidades mais próximas do vulcão para evitar as "zonas de perigo", num raio de três a sete quilómetros em redor da cratera.

"Uma erupção explosiva pode atingir uma distância até três quilómetros da cratera", advertiu o Centro.

O Merapi, com 2.968 metros de altitude, está localizado na fronteira entre a região especial de Yogyakarta e a província de Java Central, é o vulcão mais ativo do país asiático e um dos mais eruptivos do mundo.

O Centro sinalizou o segundo nível de alerta mais alto.

A última grande erupção do Merapi, ocorrida em 2010, matou 347 pessoas e forçou a evacuação de quase 400 mil, incluindo 3.000 famílias que tiveram que ser realojadas definitivamente fora das áreas de residência.

O arquipélago indonésio situa-se no chamado "Círculo de Fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é abalada por milhares de tremores de terra por ano, a maioria de pequena magnitude, e ao longo da qual existem 127 vulcões ativos.