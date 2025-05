Vulcão Kanlaon nas Filipinas entra em erupção e cinzas atingem várias cidades

A erupção, "moderadamente explosiva", teve lugar às 02:55 locais (19:55 de segunda-feira em Lisboa), durou cerca de cinco minutos e produziu uma nuvem de fumo "volumosa e acinzentada" 4,5 quilómetros acima da abertura do vulcão, informou o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (Phivolcs).

"Camadas finas de cinzas" atingiram várias cidades da região de Negros Ocidental, incluindo La Carlota, Bago, Mansalanao e La Castellana, e correntes de rochas incandescentes desceram as encostas do vulcão, que também expeliu fragmentos balísticos que incendiaram a vegetação.

Após a erupção, as autoridades declararam o nível de emergência 3 (o terceiro mais elevado numa escala com cinco níveis), que indica que o Kanlaon ainda se encontra num estado de agitação magmática, com a probabilidade de breves erupções.

O Phivolcs recomendou a evacuação das comunidades num raio de seis quilómetros da cratera.

"As comunidades que se deparam com a queda de cinzas devem tomar todas as precauções necessárias e usar máscaras de proteção ou panos molhados para evitar a inalação de cinzas", advertiu o instituto.

No final de 2024, as autoridades filipinas evacuaram 87 mil pessoas que viviam perto do vulcão Kanlaon, também na sequência de uma erupção.