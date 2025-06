Vulcão Lewotobi Laki-laki condiciona espaço aéreo na Indonésia

O vulcão Lewotobi Laki-laki está desde ontem em atividade.



As cinzas libertadas provocaram uma densa coluna que já alcançou onze quilómetros de altura e está a afetar o espaço aéreo da região.



O vulcão situa-se no sudeste da ilha de Flores.



As autoridades colocaram toda a zona envolvente em alerta máximo.



Até ao momento não há registo de vítimas, mas 450 famílias foram retiradas de aldeias próximas.



Em novembro do ano passado, este vulcão, provocou a morte de dez pessoas.