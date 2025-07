Vulcâo na Indonésia expele coluna de cinzas com mais de 18 quilómetros de altura

O Monte Lewotobi Laki-Laki, um vulcão de dois picos com 1.584 metros de altura na ilha turística das Flores, entrou em erupção às 11:05 locais (04:05 em Lisboa), segundo um comunicado da agência de vulcanologia do país.

"Ocorreu uma erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki (...) com a altura da coluna de cinzas observada a atingir cerca de 18 mil metros acima do cume", declarou a agência.

Não foram, até ao momento, registados danos ou vítimas e também não foram cancelados quaisquer voos até ao momento.

Dezenas de voos de e para Bali foram cancelados em junho na sequência da erupção deste vulcão. Cinzas vulcânicas choveram na altura sobre várias comunidades em redor do vulcão, obrigando à evacuação de, pelo menos, uma aldeia.

O vulcão, situado no leste da ilha das Flores, fica a cerca de 800 quilómetros a leste de Bali.

O Laki-Laki, que significa "homem" em indonésio, é ladeado por outro vulcão, o Perempuan, que significa "mulher", mais silencioso mas mais alto, a 1.703 metros de altitude.

Em novembro, o vulcão entrou em erupção várias vezes, matando nove pessoas, obrigando à evacuação de milhares e provocando o cancelamento de voos internacionais de e para Bali.

O vasto arquipélago da Indonésia sofre frequentemente de atividade sísmica e vulcânica devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico.