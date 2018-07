Vulcão no Havai pode continuar em erupção durante anos

RTP24 Jul, 2018, 16:13 | Mundo

Um novo relatório do Observatório de Vulcões do Havai revela que o vulcão Kilauea, no Havai, pode continuar em erupção durante meses ou mesmo anos. Desde 3 de maio, milhares de pessoas foram evacuadas da ilha e mais de 700 casas foram destruídas depois de o vulcão ter entrado em erupção.



"Se a erupção se mantiver com a atividade alta, pode levar meses ou um a dois anos para ficar inativo", refere o relatório.



Os geólogos do Observatório de Vulcões do Havai sublinham que a principal preocupação neste momento é a possível mudança de direção da lava. Até ao momento, a lava direcionava-se para o sul da ilha, tendo sido a área mais afetada. Caso a lava mude de direção para norte, mais povoações estarão em risco.





O relatório explica que a lava está a ser expelida por uma única fissura (designada por fissura oito), fazendo com que a pressão de lava permaneça elevada, não mostrando sinais de abrandamento.



O Kilauea destruiu locais característicos do Havai e vários ecossistemas



Neste momento, um rio de lava de 400 metros estende-se desde o cone vulcânico e dirige-se para o oceano através de um canal, a cerca de 16 a 22 metros acima do solo, segundo a Reuters.Acredita-se que a erupção do Kilauea pode tornar-se na mais longa desde que há registos. A erupção que se prolongou por um maior período de tempo foi em 1955, com a duração de 88 dias.Este ano, devido à erupção, o turismo no Havai foi bastante afetado. Nos meses de maio, junho e julho a ilha perdeu três milhões de euros, com a maioria dos cruzeiros a cancelar estadias, segundo a agência Lusa.