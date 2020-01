Vulcão Taal. Filipinos aguardam "perigosa erupção"

Na madrugada de segunda-feira, o vulcão Taal – localizado a sul da capital das Filipinas – despertou, começando a expelir lava e cinzas que formaram uma coluna de fumo que já se estende por cerca de 14 quilómetros.

“Detetámos magma. Continua profundo, ainda não atingiu a superfície. Esperamos uma erupção perigosa a qualquer momento”, alerta Maria Antonia Bornas, especialista de pesquisa científica do PHIVOLCS.





De acordo com o PHIVOLCS, o vulcão entrou num período de “intensa agitação que evoluiu para erupção magmática caracterizada por uma fraca fonte de lava acompanhada de trovões e relâmpagos”.



As autoridades alertam ainda para a possibilidade de ocorrência de um tsunami vulcânico na sequência da entrada em erupção do Taal.

Mais de 16 mil pessoas retiradas

O Instituto de Vulcanologia pediu uma “total evacuação” das áreas num raio de 17 quilómetros do vulcão, onde se estima que residam cerca de 450 mil pessoas.





Até ao momento, mais de 16 mil pessoas já foram retiradas das suas habitações e colocadas em centros temporários de evacuação. O vulcão Taal é um dos mais pequenos do mundo, mas está classificado entre os mais perigosos. Nos últimos 450 anos, registou 34 erupções.



De acordo com a CNN , o exército já enviou 20 veículos militares e 120 funcionários para socorrer os moradores afetados. O secretário de Defesa das Filipinas anunciou também que poderão ser utilizados helicópteros para retirar a população.

“A cinza é o que te vai matar”

A lava que começa a ser expelida do vulcão é perigosa, mas as cinzas vulcânicas são o perigo maior, segundo explica Joseph Michalski, diretor da divisão de Ciências da Terra e Planetário da Universidade de Hong Kong.



“A cinza é o que te vai matar, não a lava”, disse Michalski à CNN, alertando para os gases tóxicos que são emitidos pela erupção de um vulcão.





“O fluxo de cinzas de um vulcão em erupção pode viajar centenas de quilómetros por hora”, continua a explicar.



Em Talisay Batangas, a chuva transformou as cinzas em lama. O vice-presidente da Câmara, Mark Leviste, alerta que são precisos mais meios para retirar a população das comunidades remotas.



"Não há energia. Até a água foi cortada, por isso precisamos de água potável", afirmou Leviste.



No domingo, as cinzas vulcânicas chegaram à Cidade de Quezon, a norte de Manila, obrigando à suspensão de todos os voos no aeroporto internacional da capital.