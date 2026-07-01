Wagner Moura diz que "seria uma tragédia" Flávio Bolsonaro vencer eleições do Brasil

Numa conferência de imprensa em Lisboa, no Centro Cultural de Belém (CCB), a propósito da estreia em Portugal da peça "Um Julgamento -- Depois do Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen", um projeto de Christiane Jathy e do próprio Wagner Moura, questionado sobre o que o preocupa no Brasil de hoje, o ator não hesitou: "Que Bolsonaro ganhe de novo as eleições".

"Que a família dele, que Flávio Bolsonaro [um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro] ganhe as eleições. Seria uma tragédia", afirmou aos jornalistas.

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (que se encontra a cumprir pena domiciliária após condenação no ano passado por tentativa de golpe de Estado) designou um dos filhos, Flávio Bolsonaro, como candidato presidencial do Partido Liberal para as eleições presidenciais de outubro.

As sondagens apontam Flávio Bolsonaro como o principal adversário do atual Presidente, Lula da Silva, nas eleições de outubro, nas quais o chefe de Estado procura a reeleição.

O senador chegou a surgir tecnicamente empatado com Lula da Silva em algumas sondagens para uma eventual segunda volta, mas perdeu terreno nas últimas semanas depois de terem sido divulgadas algumas das suas conversas com um banqueiro acusado de estar envolvido no maior escândalo de fraude das últimas décadas no Brasil.

Para Wagner Moura, a "prova de que os factos não importam mesmo" hoje em dia, numa altura em que proliferam as `fake news`, "é que ele mês após mês envolve-se num caso de corrupção, e cai nas sondagens dois, três pontos".

"Suponho que se isto tivesse acontecido há vinte anos, acabou-se a candidatura de uma pessoa destas", defendeu.

O ator considera que "é perigoso" o Brasil vir a ter Flávio Bolsonaro como presidente, e para tentar evitá-lo "gente tem que se mobilizar".

"Todos nós, a própria sociedade civil brasileira. Mobilizarmo-nos para Lula ganhar as eleições novamente", afirmou.

Wagner Moura referiu que para a possível vitória do candidato do PL pode contribuir também a intervenção dos Estados Unidos, mas o ator espera "que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro [seja um tiro que] saia pela culatra"

"Que haja uma reação, como já houve no Brasil. De cada vez que ele [o presidente dos Estados Unidos Donald Trump] interfere na política brasileira o efeito é o contrário. Mas que eles vão entrar com tudo nas eleições do Brasil, tenho a certeza disso", disse.

No início de junho, Donald Trump elogiou Flávio Bolsonaro, um dia após Washington anunciar tarifa de 25% aos produtos brasileiros.