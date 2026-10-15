Wall Street fecha em alta com acalmia obrigacionista e recuperação na IA

Depois de abrir em baixa, o índice tecnológico Nasdaq acabou por fechar a ganhar 0,08% e o alargado S&P500 avançou 0,33%. Mais forte foi a subida do seletivo Dow Jones Industrial Average, de 1,08%.

"A recuperação durante a sessão dos semicondutores foi particularmente impressionante", realçaram os analistas da Briefing.com. "Numerosos títulos apagaram grande parte das perdas", especificaram.

A praça bolsista tinha começado em baixa, a acusar os receios cada vez mais fortes quanto ao modelo económico dos conglomerados da IA.

O exemplo mais recente foi o da CoreWeave, que constrói centros de dados otimizados para a IA para alugar a sua potência informática, a qual tinha desvalorizado 16% na véspera, minada pelas inquietações sobre o seu nível de endividamento e os montantes que vai ter de pagar para continuar a endividar-se junto dos investidores.

Mas, depois de um começo de sessão em baixa, a ação beneficiou de declarações do chefe da Nvidia, Jensen Huang, apontou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, em declarações à AFP.

"A solidez da CoreWeave melhora de dia para dia", disse Huang à agência Bloomberg, durante um evento em Estocolmo. "Estou otimista".

E hoje a CoreWeave ganhou 5,94%, puxando consigo a Nebius (+1,29%) e a Micron (+1,87%).

Mas esta recuperação não aproveitou a todas as integrantes deste setor, casos da Nvidia (-1,84%), AMD (-1,50%) e Broadcom, que perdeu 0,55%.

A bolsa também aproveitou a acalmia na frente obrigacionista.

Assim, o rendimento dos títulos de dívida federal a dez anos caia para 5,08% dos 5,19% da véspera e dos 5,35% de há uma semana.

Porém, Cahill considerou esta reação como "contra-intuitiva", quando o índice de preços na produção, divulgado hoje, acelerou em setembro para 6,3% homólogos.

Com a nítida progressão do índice de preços no consumidor, conhecida na véspera, estes dados reforçam, segundo os analistas, a necessidade de a Reserva Federal subir a sua taxa diretora.

Ora, em teoria, as antecipações de subida da taxa de juro causam uma subida das taxas das obrigações.

Mas com o regresso das dúvidas sobre a IA, esta "é uma boa ocasião de reduzir a exposição às ações e reafetar parte do capital às obrigações", considerou Cahill, o que faz baixar mecanicamente os rendimentos destas.