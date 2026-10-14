Wall Street fecha em baixa arrastada pela inflação e custo do endividamento da IA

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,09%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,88% e o alargado S&P500 perdeu 1,11%.

Angelo Kourkafas, da Edward Jones, questionado pela AFP, mencionou "um golpe duplo" para a praça bolsista.

Conhecido ante da abertura da bolsa, o índice de preços no consumidor de setembro mostrou uma subida homóloga de 3,7%, mais do que antecipada, mas sobretudo acima do de agosto.

A subida foi alimentada pelos combustíveis, mas mesmo excluindo a alimentação e a energia, setores considerados voláteis, a inflação manteve-se a acelerar, com 2,6%.

Esta informação "reforça a ideia de que a subida da taxa de juro de referência da Reserva Federal em setembro não foi um acontecimento isolado", considerou Kourkafas.

O banco central os EUA tinha então subido a taxa para conter a subida da inflação, uma novidade desde 2023. Os analistas esperam pelo menos uma outra subida até ao fim do ano.

Se a inflação visível no índice de preços do produtor, esperado para quinta-feira, "reservar também uma subida no sentido da alta, então isso pode fazer inclinar a balança" a favor de uma nova subida na reunião prevista para o fim de outubro, opinou Bill Adams, do Fifth Third Commercial Bank.

Por outro lado, Wall Street sofreu com os problemas da CoreWeave.

Esta empresa, que constrói centros de dados dedicados à IA, desvalorizou 15,46%, devido à inquietação com o seu endividamento.

Para financiar as suas infraestruturas, endividou-se em 35 mil milhões de dólares. Montante este considerado demasiado pesado pelos investidores, que exigem prémios cada vez mais elevados para deterem estes créditos.

Hoje, o rendimento proporcionado pelos títulos de dívida da CoreWeave, a reembolsar em 2031 e 2032, ascendia a 15%.

À semelhança da CoreWeave, o seu concorrente Nebius perdeu 10,08%. O conglomerado Oracle cedeu 8,82% e o mastodonte Nvidia, que fornece os semicondutores usados pela CoreWeave, recuou 3,16%.

Dado um ambiente de taxas elevadas, os investidores "tomam consciência de que o custo do endividamento aumenta e que a concretização de qualquer infraestrutura de IA implica custos consideráveis", disse Kourkafas.