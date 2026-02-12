Wall Street fecha em baixa prudente com dados sobre emprego

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,13%, o tecnológico Nasdaq baixou 0,16% e o alargado S&P500 não variou.

O Gabinete das Estatísticas Laborais divulgou uma baixa da racha de desemprego em uma décima, o seguimento da criação de 130 postos de trabalho, mais do dobro do ocorrido em dezembro e acima das previsões dos analistas.

Em concreto, o número excede os 55 mil estimados pelos analistas para o mês em causa e os 48 mil do mês anterior, depois de revisão, o que pode oferecer à Reserva Federal uma margem para manter a taxa de juro de referência, apesar da baixa exigida por Donald Trump.

Rick Wedell, diretor de sistemas de informaçºão da RFG Advisory, destacou, em nota analítica recolhida pela estação televisiva CNBC, que, apesar de a baixa ser "um bom sinal", ainda "não se está fora de perigo, no que respeita ao mercado laboral".

Como desenvolveu: "A taxa de desemprego está a melhorar gradualmente, mas ainda há muitos sinais de que o mercado laboral continua extremamente débil", o que explica a cautela dos investidores, depois das estatísticas conhecidas hoje.

Como acentuou Wedell, "ainda há muito para andar ante de o mercado de trabalho se poder considerar sólido".