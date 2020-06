Washington a ferro e fogo

A revolta ocupou a Rua H, no jardim do parque Lafayette, frente à Casa Branca. A polícia usou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifesttantes quase todos muito jovens.



A rua H paralela à Avenida da Pensilvânia onde fica a mansão executiva é de novo o epicentro da revolta pela morte de um afro-americano sob custódia policial.



Os resultados de um autópsia independente foram o último rastilho. O relatório, ao contrário do incial, aponta para morte por asfixia.



O polícia já foi acusado mas os manifestantes exigem mais : querem que os outros agentes que assistiram, sem nada fazer, também sejam acusados.



Donald Trump, que vive a poucos metros e que já foi obrigado a refugiar-se num bunker da Casa Branca, saiu à rua.



Num passo rápido, foi à Igreja Episcocal de São João, que fica precisamente na esquina da rua H cuja cave foi incendiada pelos manifestantes. É conhecida como a Igreja dos presidentes, onde todos vão, após a tomada de posse.



Trump veio posar com uma bíblia na mão. É uma imagem que provavelmente ficará na história da sua presidência. Pela primeira vez falou ao país. A mensagem de Trump é clara, o presidente forte capaz de repor a ordem.



Donald Trump tem usado o Twitter de forma agressiva, não

fez um discurso conciliatório promovendo a união nacional e só falou ao fim de sete dias.