Washington ameaça UE com retaliações se regulamentação digital europeia não evoluir

"A UE e alguns Estados-membros persistiram na sua abordagem discriminatória e [no] assédio com processos, impostos, multas e diretivas direcionadas aos fornecedores americanos de serviços", considerou o representante da Casa Branca para o Comércio (USTR), numa mensagem na rede social X.

"Se persistirem", acrescentou, "os Estados Unidos não terão outra escolha senão utilizar todas as ferramentas disponíveis para contrariar estas medidas irracionais".

Desde o início do ano, a Casa Branca não deixou de criticar as regulamentações europeias sobre os serviços digitais e as investigações e multas aplicadas pela Comissão Europeia contra os abusos dos gigantes digitais americanos.

O último exemplo até à data, foi a coima de 120 milhões de euros imposta no início de dezembro pela UE, à rede social X, propriedade do bilionário Elon Musk, aliado do presidente americano Donald Trump.

A Comissão acusava a rede social de não cumprir o regulamento europeu sobre serviços digitais (DSA), uma decisão vista como "um ataque a todas as plataformas tecnológicas americanas e ao povo americano", criticou o chefe da diplomacia americana Marco Rubio.

Esta lei entrou em vigor há dois anos para combater conteúdos ilegais e perigosos on-line, e impõe obrigações reforçadas às maiores plataformas ativas na UE.

Nos últimos anos, a UE impôs várias multas de milhares de milhões de euros aos grandes grupos americanos do setor digital, por não respeitarem a legislação europeia.

Mas as "empresas europeias de serviços tiveram a possibilidade de operar livremente nos Estados Unidos durante décadas, aproveitando o acesso ao nosso mercado e aos nossos consumidores", recordou (USTR) na sua mensagem, citando nomeadamente a Accenture, CapGemini, Publicis e também a unicórnio francesa, grupo da inteligência artificial (IA) Mistral.

"Se forem necessárias medidas de retaliação, a lei americana permite a aplicação de direitos de entrada ou restrições a serviços estrangeiros, entre outras possibilidades", ameaçou.

Washington apelou repetidamente à UE para flexibilizar as suas diretrizes relativas ao setor digital, ponderando nomeadamente uma possível redução das tarifas sobre o aço e alumínio europeus.

O representante da Casa Branca para o Comércio também avisou os "outros países que estejam a considerar uma estratégia semelhante à da UE nesta matéria" com uma "resposta idêntica" da parte dos Estados Unidos.