Washington aplica restrições de vistos por "discriminações raciais" na África do Sul

A administração Trump tem desde há vários meses acusado, sem provas, as autoridades sul-africanas de "perseguição" contra `afrikaners` - um grupo de sul-africanos brancos descendentes principalmente de colonos neerlandeses, provocando uma grave deterioração nas relações diplomáticas entre os dois países.

O acesso ao território norte-americano será a partir de agora restrito a "cidadãos estrangeiros responsáveis ou cúmplices na adoção ou implementação de leis ou políticas que permitam a expropriação de terras sem compensação, a discriminação baseada na raça e/ou incitação à violência iminente contra membros de minorias étnicas ou raciais na África do Sul", destacou Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, em comunicado.

Para Rubio, o governo sul-africano está a "destruir a sua economia ao embarcar numa cruzada racial revanchista contra a minoria africânder", segundo uma publicação na rede social X.

Na nota de imprensa, Rubio destacou que os Estados Unidos "continuam profundamente preocupados com os crimes de motivação racial e discriminação patrocinada pelo governo" contra os `afrikaners` e outras populações minoritárias na África do Sul.

"O governo sul-africano não abordou adequadamente as preocupações anteriormente expostas", frisou ainda, anunciando a decisão de restringir vistos.

"Mais uma vez, instamos vivamente o governo sul-africano a abordar rapidamente estas ações flagrantes", indicou ainda.

Desde o seu regresso ao poder, em 2025, Donald Trump tem intensificado as críticas ao governo de Pretória, denunciando programas de ação afirmativa destinados a corrigir as desigualdades herdadas da colonização e, mais tarde, do apartheid.

Em resposta, Washington decidiu acolher milhares de `afrikaners` como refugiados nos Estados Unidos e aumentar as tarifas de importação sobre os produtos do país.

Os `afrikaners` constituem a maioria da população branca da África do Sul. Foi desta parte da população que surgiram os líderes políticos que instituíram o apartheid, um sistema de segregação racial que privou a população negra, na grande maioria, da maior parte dos seus direitos, desde 1948 até ao início da década de 1990.