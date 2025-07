Washington confirma detenção na China de um funcionário dos EUA

Num comunicado divulgado pela agência de notícias Bloomberg, o Departamento de Estado informou que se trata de um funcionário do Escritório de Patentes e Marcas Registadas (USPTO, na sigla em inglês).

"Estamos a acompanhar este caso de perto e estamos em contacto com as autoridades chinesas para resolver a situação o mais rápido possível", lê-se no comunicado.

A nota do Departamento de Estado confirma as informações publicadas anteriormente pelo jornal Washington Post, segundo as quais Pequim teria impedido este cidadão com dupla nacionalidade chinesa e norte-americana de sair do país por não ter declarado no seu pedido de visto que trabalhava para Washington.

O jornal de Hong Kong South China Morning Post indicou no domingo que a detenção ocorreu na cidade de Chengdu, no sudoeste da China, em abril passado.

Fontes do jornal indicaram que as autoridades chinesas impediram a saída deste veterano por entenderem que ele estava "relacionado com ações que Pequim considerava prejudiciais à segurança nacional".