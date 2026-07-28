Washington confirma novas conversações entre Líbano e Israel em Roma

"Em Roma, os grupos técnicos empenhar-se-ão em fazer avançar a implementação integral do acordo-quadro", declarou na segunda-feira um responsável do Departamento de Estado - que não quis ser identificado -, referindo-se à extensão do processo das "zonas piloto", à resolução de questões fronteiriças pendentes e à elaboração de um acordo global de paz e segurança.

"A experiência adquirida nas primeiras zonas irá ajudar-nos a aperfeiçoar a implementação das zonas piloto, para que esta possa ser alargada de forma progressiva", acrescentou.

O exército libanês condenou no domingo a continuação das operações militares de Israel no sul do Líbano, considerando que o impede de se deslocar para a região, tal como previsto no acordo assinado em junho entre os dois países em Washington.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, anunciou há alguns dias a realização destas negociações.

O acordo celebrado em junho prevê a mobilização do exército libanês em "zonas piloto" evacuadas por Israel - que continua a ocupar uma parte do sul do país -, sob reserva do desarmamento do Hezbollah pró-iraniano.

Apesar da acalmia nos combates, o exército israelita continua a realizar ataques intermitentes no sul.