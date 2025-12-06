Washington e Kiev afirmam que progresso depende de Rússia levar negociações de paz a sério

O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner, têm se reunido com o principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, e com Andrii Hnatov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Kiev.

"É simplesmente inadmissível abdicar de território"

Numa entrevista à SkyNews, o chefe do Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia deixou claro que, para os militares, é inaceitável qualquer solução que passe pela cedência de territórios à Rússia.





"Para nós, é simplesmente inadmissível abdicar de território", declarou o general Oleksandr Syrskyi. "É precisamente por isso que estamos a lutar".



O general reafirmou que a Ucrânia tem "recursos para continuar a levar a cabo operações militares" e que recusam entregar território ucraniano à Rússia.



"Todas as guerras acabam por terminar", recordou, acrescentando que quando o conflito começado pela Rússia cessar "será preciso implementar uma paz justa".



Paz justa, na sua opinião, "é uma paz sem pré-condições, sem abdicar de território" e "significa parar".



Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, afirmou na declaração diária que a delegação ucraniana na Flórida queria ouvir a versão dos Estados Unidos sobre as negociações no Kremlin.





E tanto os EUA como a Ucrânia afirmam que o "progresso real" dependerá da disposição da Rússia em pôr fim à guerra., pode ler-se no comunicado., acrescentaram.As conversas na Flórida acontecem depois que Witkoff e Kushner se terem encontrado com Vladimir Putin no Kremlin, na terça-feira, para discutir o plano proposto pelos EUA para pôr termo ao conflito, masPor seu lado, os militares ucranianos assumem estar prontos e ter meios suficiente para continuar a combater.As tentativas diplomáticas anteriores para romper o impasse fracassaram e a guerra, que já dura quase há quatro anos, continua sem tréguas. As autoridades têm mantido em segredo o progresso das últimas negociações, embora o plano inicial de Trump, com 28 pontos, tenha sido divulgado.