Washington estima em 80-85% as hipóteses de um acordo com o Irão dentro de dias

Estimou em 80-85 por cento as hipóteses, mas não 100 por cento, de um acordo ser assinado com o Irão nos próximos dias.





Líbano

Os Estados Unidos procuraram impor a sua versão das discussões na sexta-feira, depois de Donald Trump ter acusado o Irão de mentir sobre o conteúdo da minuta do acordo.O alto funcionário acima citado esclareceu que o texto era um Memorando de Entendimento (MdE) que abria um período de 60 dias para discussões técnicas.Esta mesma fonte, que pediu o anonimato, afirmou que o acordo em causa "reabriria o estreito de Ormuz" e "suspensaria o bloqueio americano" aos portos iranianos.Segundo disse, o acordo deverá levar ao "desmantelamento" do programa nuclear iraniano e permitir aos Estados Unidos recuperar urânio enriquecido, que seria "destruído no local" e depois "vendido" para fora do país.O acordo inclui um "regime de inspecção", indicou o alto responsável, acrescentando que o Irão, por sua vez, beneficiaria da suspensão de uma "grande parte" das sanções económicas caso cumprisse os termos do acordo.O alto responsável norte-americano confirmou que o texto em discussão com o Irão "inclui o Líbano", manifestando optimismo de que o resultado final das negociações seria também aceitável para Israel e para os países do Golfo.Sobre uma eventual resistência por parte do Irão, afirmou que existia um "amplo consenso" a favor do acordo em Teerão, incluindo dentro da Guarda Revolucionária, entre os "linha dura" e entre as "autoridades civis".