Mundo
Guerra no Médio Oriente
Washington estima em 80-85% as hipóteses de um acordo com o Irão dentro de dias
Um alto funcionário norte-americano afirmou-se, durante uma conferência de imprensa esta sexta-feira em Washington, muito confiante quanto ao resultado das negociações, embora tenha avisado que a linha de chegada ainda não tinha sido ultrapassada.
Estimou em 80-85 por cento as hipóteses, mas não 100 por cento, de um acordo ser assinado com o Irão nos próximos dias.
O alto funcionário acima citado esclareceu que o texto era um Memorando de Entendimento (MdE) que abria um período de 60 dias para discussões técnicas.
Esta mesma fonte, que pediu o anonimato, afirmou que o acordo em causa "reabriria o estreito de Ormuz" e "suspensaria o bloqueio americano" aos portos iranianos.
Segundo disse, o acordo deverá levar ao "desmantelamento" do programa nuclear iraniano e permitir aos Estados Unidos recuperar urânio enriquecido, que seria "destruído no local" e depois "vendido" para fora do país.
O acordo inclui um "regime de inspecção", indicou o alto responsável, acrescentando que o Irão, por sua vez, beneficiaria da suspensão de uma "grande parte" das sanções económicas caso cumprisse os termos do acordo.
Líbano
O alto responsável norte-americano confirmou que o texto em discussão com o Irão "inclui o Líbano", manifestando optimismo de que o resultado final das negociações seria também aceitável para Israel e para os países do Golfo.
Sobre uma eventual resistência por parte do Irão, afirmou que existia um "amplo consenso" a favor do acordo em Teerão, incluindo dentro da Guarda Revolucionária, entre os "linha dura" e entre as "autoridades civis".