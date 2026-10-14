Washington levanta sanções ao presidente do parlamento venezuelano

Rodriguez, irmão da presidente interina, lidera a Assembleia Nacional venezuelana desde 2021 e é uma reconhecida figura política do país, tendo desempenhado as funções de vice-presidente durante o governo do falecido presidente Hugo Chávez e de ministro das Comunicações.

A decisão foi anunciada pelo Departamento do Tesouro norte-americano, através do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), que retirou o dirigente venezuelano da lista de pessoas sancionadas.

As autoridades norte-americanas não divulgaram mais pormenores sobre a decisão.

Jorge Rodríguez é irmão da Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após a captura de Maduro, em janeiro. O psiquiatra de 60 anos liderou a equipa de negociação do governo em conversações intermitentes com os Estados Unidos e a oposição venezuelana.



As discussões, apoiadas pelos EUA, são um esforço para reformular o sistema político do país antes das eleições, incluindo reformas no Supremo Tribunal e na autoridade eleitoral.

Washington já tinha levantado em abril as sanções contra Delcy Rodríguez, cerca de três meses depois de esta ter assumido a presidência interina.

Os dois irmãos estavam sujeitos a sanções norte-americanas desde setembro de 2018, impostas durante o primeiro mandato do atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

C/agências