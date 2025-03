Washington Post revela documento russo para usar na negociação com Trump

Foto: Presidência russa via EPA

A proposta saiu na terça-feira do encontro entre as delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos, reunidas na Arábia Saudita.



Na última edição, o Washington Post adianta que o Kremlin tem uma estratégia para a Ucrânia. O jornal revela um documento de um gabinete estratégico russo próximo do serviço federal de segurança. Será um documento para usar na negociação com o presidente norte-aamericano.



O comandante das Forças Armadas ucranianas afirma que os militares vão manter-se na região russa de Kursk enquanto for necessário.