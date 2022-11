Web Summit. Olena Zelenska pede ajuda para as vítimas da guerra na Ucrânia

Poucas horas antes da abertura da Web Summit, Paddy Cosgrave anunciou a presença da primeira-dama ucraniana. Olena Zelenska foi a convidade surpresa, devido a razões de segurança.





Na altura da subida ao palco, Olena Zelenska focou-se na situação que a Ucrânia vive nos dias de hoje, com a ofensiva russa a devastar parte do território ucraniano. A primeira-dama, mulher de Zelensky, acusou a Rússia de usar a tecnologia ao serviço do terror e a favor dos esforços de guerra.





"Porque a Rússia usa a tecnologia ao serviço do terror. Aquilo que vemos é a consequência do uso dessa tecnologia".







Olena Zelenska mostrou depois imagens de um drone a atingir a capital Kiev, garantindo que o objetivo era matar civis.





O discurso da primeira-dama da Ucrânia foi ouvido por muitos ucranianos que estavam na plateia e depois de Paddy Cosgrave ter pedido uma salva de palmas para a resistência ucraniana, numa edição da Web Summit que conta com o maior número de sempre de start-ups ucranianas.





No fim do discurso, Olena Zelenska deixou um apelo para a população ucraniana seja ajudada e que a lista de vítimas da guerra na Ucrânia seja terminada.





"As minhas duas primeiras prioridades são a educação e os cuidados médicos. Quero permitir que as pessoas voltem à vida a que estavam habituadas. Ajudar a Ucrânia é ajudar o mundo".