WhatsApp denuncia tentativa da Rússia de bloqueio completo da aplicação

"O Governo russo tentou bloquear completamente o WhatsApp para empurrar as pessoas para uma aplicação de vigilância controlada pelo Estado", declarou, na quarta-feira à noite, a subsidiária do grupo norte-americano Meta, na rede social X.

O serviço acrescentou que tentar privar "mais de 100 milhões de utilizadores" de uma comunicação privada e segura constitui "um retrocesso que só pode reduzir a segurança das pessoas na Rússia".

"Continuamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para manter os utilizadores ligados", prosseguiu a mesma fonte.

O regulador russo já tinha imposto restrições à plataforma de mensagens Telegram esta semana, numa nova etapa de uma repressão mais ampla contra as redes sociais sediadas no exterior, acusando-a de violar a lei russa, em particular por não fazer o suficiente para impedir o uso desta "para fins terroristas".

Fundado pelo russo Pavel Dourov, que adquiriu a nacionalidade francesa, o Telegram é um dos dois serviços de mensagens mais populares na Rússia, juntamente com o Whatsapp, cujo funcionamento já estava em grande parte bloqueado no país desde janeiro pelos mesmos motivos.

"Restringir a liberdade dos cidadãos nunca é a solução certa", denunciou Durov na terça-feira, acusando Moscovo de tentar "forçar os cidadãos a migrar para uma aplicação controlada pelo Estado, concebida para vigilância e censura política".

As autoridades incentivam os russos a usar o Max, um novo serviço de mensagens promovido por Moscovo, mas menos popular.

Oferecido pela gigante russa das redes sociais VK desde 2025, o Max é apresentado como uma super aplicação que dá acesso tanto a serviços administrativos quanto a lojas `online`.

No verão de 2025, a Rússia já tinha proibido os utilizadores de fazer chamadas através do Telegram ou do Whatsapp.

Os golpes por meio de mensagens instantâneas são muito frequentes na Rússia. As autoridades também acusam Kiev de recrutar cidadãos russos, por meio dessas aplicações, para cometer atos de sabotagem em troca de dinheiro.