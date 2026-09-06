Witkoff e Kushner confiantes. Terminou em Kiev o encontro entre enviados de Trump e Zelensky

O enviado do presidente Trump classificou de discussão substancial e importante a conversa mantida este domingo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois da reunião da véspera com o presidente russo, Vladimir Putin.





O empresário Steve Witkoff e o genro do presidente americano, Jared Kushner, estiveram este domingo reunidos com Volodymyr Zelensky, naquela que constituiu a segunda parte da ronda de negociações com vista a trabalhar um plano de paz que coloque fim na guerra da Ucrânia.





Kushner assinalou no final do encontro que a equipa americana espera mais progressos das negociações que volvem russos e ucranianos, apesar de as partes não se sentarem para já à mesma mesa.





Steve Witkoff acrescentou que os americanos tinham ficado “muito encorajados” pelo desenvolvimento do que diz ter sido uma discussão “substancial e importante”.







As negociações deste fim de semana arrancaram ontem em Moscovo com uma reunião de três horas entre Witkoff e Kushner com Vladimir Putin, o que teve de imediato como efeito um inédito cessar-fogo decretado pelo presidente russo para os dias em que está programada a estadia a leste dos enviados de Donald Trump.





Quer a Rússia quer a Ucrânia suspenderam os ataques às respectivas capitais do inimigo durante esses três dias.





Os enviados dos Estados Unidos chegaram este domingo de manhã a Kiev para apresentarem a Zelensky uma proposta para pôr fim ao conflito. Foi a primeira visita dos dois representantes norte-americanos à capital do país.





"Começámos as negociações", dizia Zelensky numa mensagem nas redes sociais ao início da tarde.





"Damos as boas-vindas em Kiev aos representantes do Presidente dos Estados Unidos", comunicou o gabinete da Presidência da Ucrânia, através da sua conta oficial na rede Telegram. "Continuamos com uma estreita coordenação sobre os próximos passos para podermos acabar com a guerra", acrescentou.



Kushner, genro do presidente norte-americano, e Witkoff, empresário próximo de Donald Trump, já se reuniram várias vezes com as autoridades russas. Para preparar o encontro, Zelensky reuniu-se na noite passada com a equipa negocial ucraniana.



Numa mensagem publicada na rede social X, o chefe de Estado ucraniano garantiu estar pronto para as negociações e reiterou a vontade de alcançar o fim da guerra.



As conversações decorrem numa altura de intensa pressão diplomática para tentar aproximar posições entre as partes envolvidas no conflito.

