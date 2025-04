World Press Photo. Palestiniano de 9 anos é a história da fotografia vencedora

A imagem foi captada pela fotojornalista também palestiniana, Samar Abul Elouf, para o jornal The New York Times.



A mãe do pequeno Ajjour conta que quando o filho teve consciência de que tinha perdido os braços, perguntou: "como é que agora te vou poder abraçar?"



Mahamoud Ajjur está em tratamento em Doha, no Catar, onde aprende a mexer no telefone, a escrever ou a abrir portas, com os pés. Agora o seu desejo é ter próteses que lhe permitam viver a vida como qualquer outra criança.



A história desta fotografia é a história de uma guerra que marcará para sempre várias gerações.