Xanana Gusmão quer reforçar a cooperação com a ASEAN e o Japão

Durante a visita a Tóquio, Xanana Gusmão vai reunir-se com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, para discutir "vários programas com o objetivo de fortalecer a amizade e a relação bilateral e a cooperação entre as duas nações para o futuro", refere, em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro timorense.

Do programa da visita, consta uma visita de cortesia ao imperador do Japão, Naruhito, reuniões com algumas empresas japonesas e um encontro com timorenses a estudar em Tóquio.

O líder do executivo vai também proferir uma palestra numa universidade sobre a resolução das fronteiras marítimas com a Austrália.

Xanana Gusmão participa igualmente na 50.º cimeira entre a ASEAN, na qual Timor-Leste tem estatuto de observador, e o Japão, que vai decorrer entre sábado e segunda-feira.

Na cimeira, o primeiro-ministro timorense vai agradecer o apoio japonês ao desenvolvimento de infraestruturas, da economia e na formação de recursos humanos em várias áreas.

O Japão, que apoia a adesão de Timor-Leste à ASEAN, é um dos parceiros estratégicos daquela organização, sendo o segundo maior investidor estrangeiro na região.

O primeiro-ministro timorense lidera uma delegação, que inclui o vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos Assuntos Económicos e do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi Lay, e a vice-ministra dos Assuntos da ASEAN, Milena Rangel.