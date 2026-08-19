Xanana Gusmão reafirma solidariedade com povo da Guiné-Bissau e apoio a diálogo

"Num momento particularmente sensível para a Guiné-Bissau começo por reafirmar a profunda solidariedade com o povo guineense e o firme compromisso de Timor-Leste e da CPLP, no seu conjunto, em apoiar os esforços de diálogo, estabilidade institucional e reposição do Estado de Direito democrático para que o país possa alcançar com serenidade e confiança o caminho da paz, do desenvolvimento e da consolidação das suas instituições", afirmou o primeiro-ministro.

Xanana Gusmão falava na sessão de abertura da 31.ª reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que decorre hoje em Díli.

A Guiné-Bissau foi suspensa da organização lusófona em dezembro, após um golpe de Estado que depôs Umaro Sissoco Embaló e interrompeu o processo eleitoral, impedindo a divulgação dos resultados das eleições gerais de novembro de 2025.

A presidência da CPLP, que era detida por aquele país africano, passou para Timor-Leste.

"Foi justamente para preservar os valores da paz, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável que em 17 de julho de 1996, em Lisboa, foi assinada a declaração constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa", disse.

Xanana Gusmão afirmou que se deve celebrar o que une a CPLP e as conquistas alcançadas, mas refletir sobre as fragilidades que persistem.

"As palavras não podem substituir a ação, nem as intenções podem tomar o lugar das realizações concretas", salientou.

O primeiro-ministro desafiou a CPLP a ser mais ousada e a assumir com maior "firmeza os compromissos de ir mais longe na concretização dos objetivos" definidos em conjunto.