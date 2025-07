Xanana procura reforçar cooperação com Singapura

No primeiro dia da visita, segundo uma informação à imprensa distribuída pelo gabinete do primeiro-ministro, Xanana Gusmão vai reunir-se com o seu homólogo, Lawrence Wong, que acumula também o cargo de ministro das Finanças, e com o Presidente de Singapura, Tharman Shanmugaratnam.

A delegação timorense vai também visitar o Oceanário de Singapura para "conhecer melhor as abordagens nas áreas da educação marinha, investigação e desenvolvimento institucional", pode ler-se na informação à imprensa.

Timor-Leste está a desenvolver a sua economia azul e no âmbito daquela política pretende estabelecer um Centro de Educação e Investigação Marinha na ilha de Ataúro, situada em frente a Díli, na costa norte da ilha.

Na terça-feira, o chefe do governo timorense tem prevista uma visita ao Centro de Energia Ambiental Cora, para perceber como Singapura encontrou soluções para resolver os problemas relacionados com os resíduos ao transformá-los em soluções energéticas.

Xanana Gusmão vai também proferir uma palestra numa escola de estudos internacionais dedicada ao tema "Timor-Leste e a ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático): Um novo capítulo na história da região" e plantar uma camélia nos Jardins da Baía.

Ainda no âmbito da visita, que termina quarta-feira, o primeiro-ministro vai visitar o Conselho de Habitação e Desenvolvimento de Singapura para "obter informações sobre a política de habitação pública, os modelos de financiamento e o planeamento urbano com dimensão social", refere a informação.

"As lições aprendidas com o bem-sucedido modelo de habitação pública de Singapura poderão contribuir para os esforços contínuos de Timor-Leste para desenvolver habitação de qualidade e acessível para o povo timorense", pode ler-se na informação divulgada à imprensa.

Xanana Gusmão lidera uma delegação que inclui o vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos Assuntos Económicos e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi Lay, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas, a vice-ministra para os Assuntos da ASEAN, Milena Rangel, e o secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Dias Ximenes.