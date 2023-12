Xangai em alerta para o fim de ano mais frio dos últimos 40 anos

O Gabinete Meteorológico do município indicou na sua conta na rede social Weibo - o equivalente chinês do X - que as temperaturas mínimas vão ser inferiores a -1ºC durante cinco dias consecutivos, entre os dias 21 e 25, algo que nunca aconteceu nos últimos 40 anos.

Os precedentes mais próximos foram em 1991, 1993 e 1999, quando foram registadas temperaturas semelhantes, mas apenas durante quatro dias consecutivos.

As temperaturas hoje vão permanecer negativas durante todo o dia, com mínimas de até -7ºC nas áreas periféricas da cidade, onde alguns lagos congelaram, de acordo com vídeos divulgados pelo Gabinete.

As baixas temperaturas coincidem com o solstício de inverno, altura em que as famílias se deslocam aos cemitérios para limpar os túmulos dos seus antepassados em sinal de respeito, pelo que se espera que um grande número de pessoas se desloque, o que, combinado com a geada, pode causar problemas de trânsito.

As autoridades já anunciaram um reforço das patrulhas de trânsito, especialmente nas estradas que conduzem aos cemitérios.

Para além das baixas temperaturas, as autoridades emitiram também um alerta azul para ventos fortes - especialmente as zonas ao longo do rio Huangpu, o rio que atravessa a cidade, e as zonas a noroeste - durante todo o dia de hoje.