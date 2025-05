Xeque-mate taliban. Regime proíbe xadrez, "uma forma de apostar dinheiro"

A apertada legislação da moralidade imposta pelo regime fundamentalista islâmico do Afeganistão veda mais uma atividade: o ancestral jogo do xadrez.



Em declarações à agência France Presse, Atal Mashwani, porta-voz da Direção dos Desportos do Governo taliban, afirmou este domingo que o xadrez “é considerado uma forma de apostar dinheiro”. O que é estritamente proibido pela Lei da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, adotada em 2024.



“O xadrez será suspenso no Afeganistão”, ainda segundo Mashwani, enquanto for objeto de ponderação religiosa. Por conhecer estão as potenciais penalizações em caso de violação desta interdição. Sob o jugo do regime taliban, as mulheres têm sido amplamente discriminadas, vendo vedado o acesso a parques, espaços desportivos, universidades e até salões de beleza. A ONU fala mesmo de um “apartheid de género”.



Também ouvido pela France Presse, o dono de um café de Cabul promete respeitar a proibição, mas questiona as razões religiosas invocadas pelo regime: “Numerosos países muçulmanos têm jogadores de nível internacional que participam em encontros internacionais”.



Este proprietário sublinha que recebia “todos os dias” vários jovens que jogavam xadrez no seu café “sem apostas em dinheiro”.

Primado da Sharia

Desde o regresso ao poder, na esteira da precipitada retirada militar dos Estados Unidos, pela mão da Presidência de Joe Biden, em 2021, as autoridades taliban têm vindo a impor de modo progressivo uma interpretação extremista do Islão. Multiplicaram-se, nos últimos anos, as proibições, abrangendo atividades sociais, culturais, desportivas, profissionais e académicas.



No ano passado, por exemplo, foram banidas as competições de MMA, artes marciais mistas, que o regime considerou demasiado “violentas” e “problemáticas face à Sharia”, a lei islâmica assente no Corão.



O Governo islamita preservou, por outro lado, a prática do cricket, mas circunscreveu-a aos homens.



c/ AFP