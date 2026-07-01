Xi apresenta China como "construtora da paz" e defensora da ordem internacional

No discurso que assinalou o 105.º aniversário do Partido Comunista Chinês, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, Xi afirmou que o PCC "esteve sempre do lado certo da História e do progresso da civilização humana" e sustentou que a "modernização chinesa" ampliou as vias de desenvolvimento para os países do Sul Global.

A declaração foi feita durante uma cerimónia marcada pela centralização do poder em torno de Xi, pela campanha de disciplina interna e pelas tensões entre Pequim, o Ocidente e Taiwan, território autogovernado cuja "reunificação" a China define como prioridade, sem excluir o recurso à força.