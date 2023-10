Xi exorta Putin a fazer "esforços" para "salvaguardar a justiça internacional"

"A confiança política mútua está a aprofundar-se de forma constante e a cooperação estratégica é eficaz e estreita. O comércio bilateral atingiu máximos históricos, caminhando firmemente para o objetivo que estabelecemos de 200 mil milhões de dólares por ano", destacou o líder chinês.



Recordando que no próximo ano se assinala o 75.º aniversário desde o estabelecimento das relações entre os dois países, Xi disse que a China quer trabalhar com a Rússia para "compreender a tendência histórica do desenvolvimento global com base nos interesses dos nossos dois povos" e deixou um apelo ao seu homólogo russo.



"Temos de enriquecer ainda mais a cooperação bilateral, refletindo a nossa responsabilidade enquanto potências, e continuar a contribuir para a modernização dos nossos dois países", afirmou o líder chinês.



"Temos de fazer esforços para salvaguardar conjuntamente a justiça internacional" e "promover o desenvolvimento global", acrescentou.



Vladimir Putin, por sua vez, elogiou a Iniciativa Faixa e Rota, lançada por Pequim, “pela criação de mundo mais justo e multipolar”.



"Estamos satisfeitos com o sucesso desta iniciativa, que é capaz de ligar e integrar várias regiões", afirmou Putin, sublinhando a "importância da coordenação com a China" em questões como a logística e a conetividade.

Num discurso que se seguiu ao de Xi Jinping, o presidente russo disse estar “satisfeito por ver que a iniciativa está a ser bem-sucedida” e mostrou "esperança" de que o projeto de Pequim traga "soluções coletivas" para os "problemas relevantes" que o mundo enfrenta.



A Rússia e a China "aspiram a uma cooperação igualitária e mutuamente benéfica", que inclui o "respeito pela diversidade civilizacional e o direito de cada Estado ao seu próprio modelo de desenvolvimento", afirmou o líder russo.



A China é agora o maior credor internacional do mundo, mas o gigantesco programa internacional de infraestruturas enfrenta desafios suscitados pelo excesso de endividamento em alguns países e projetos comercialmente inviáveis, alguns dos quais ficaram por terminar, devido a falta de liquidez.



O presidente russo é um dos 20 líderes mundiais convidados por Xi Jinping para o Fórum que decorre em Pequim.



Putin chegou à capital chinesa esta terça-feira apesar do mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra este, pela deportação ilegal de crianças ucranianas.



O encontro entre os dois surge numa altura de crise geopolítica alimentada pelo conflito israelo-palestiniano ou pela ofensiva russa na Ucrânia, sobre a qual a China tem mantido uma posição ambígua.



A China tem servido como 'tábua de salvamento' de Moscovo após a invasão da Ucrânia. O país asiático é agora o principal parceiro comercial e aliado diplomático da Rússia.



