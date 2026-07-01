Xi Jinping apela ao Partido Comunista Chinês para eliminar "vírus" internos
O Presidente chinês e secretário-geral do Partido Comunista da China (PCC) apelou hoje à eliminação dos fatores que comprometem a "pureza" do PCC, que assinala 105 anos com dezenas de casos recentes de corrupção envolvendo altos dirigentes.
Num discurso no Grande Palácio do Povo, em Pequim, Xi Jinping afirmou que o PCC deve "eliminar todos os vírus" que corroem o seu "organismo saudável" e garantir que o partido "nunca mude de natureza nem de cor", numa passagem dedicada à disciplina interna.
A mensagem surge após vários anos de campanha anticorrupção e de purgas que atingiram altos responsáveis civis e militares, incluindo antigos dirigentes do Exército de Libertação Popular e membros da cúpula do partido.